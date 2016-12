Forventar høg arbeidsløyse i 2017

Over 20.000 personar i Rogaland og Hordaland går inn i det nye året utan fast arbeid. Det viser NAV sine tal for desember. Lokalt er det ei lita betring siste månad.

Vindafjord har 157 registrerte som ledige i desember, mot 170 månaden før. Det gir ei arbeidsløyse på 3,2 prosent. Auken det siste året er på 32 prosent.

For Etne kommune melder NAV om 47 heilt ledige mot 43 i november. Arbeidsløysa er dermed på 2,7 prosent. Det siste året er det sju prosent auke i arbeidsløysa i kommunen.

Rogaland går inn i det nye året med 4,5 prosent arbeidsløyse. Over 11.600 er registrert av NAV til å vera utan fast jobb. I løpet av året har talet på ledige auka med seks prosent.

Hordaland har 9.555 personar registrerte som heilt ledige i desember, som utgjer 2,4 prosent av dei sysselsette. Totalt auka arbeidsløysa i Hordaland med 24 prosent gjennom 2016.

Fylkesdierktør i Na Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes trur ikkje nedturen i fylket er over og forventar 10.000 ledige i snitt i 2017. Både i november og desember var Hordaland det fylket i landet som hadde størst auke i arbeidsløysa samanlikna med fjoråret. Ho understreker at det slett ikkje berre er dystert på arbeidsmarknaden når ein ser på landet samla sett.

— Mange fylke har optimistiske forventningar til det komande året. Det tyder at det vil vera jobbar mange stader i landet, og at det framleis vil vera viktig for arbeidssøkarar i Hordaland å sjå seg om etter mogelegheiter utanfor fylket, og/eller innan nye bransjar, seier Bogsnes.