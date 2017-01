Misbruk av busslomme

Statens vegvesen har planar om å skilta innkøyring forbode og forbod mot motorvogn unntatt buss i rute til busslomma langs E 134 ved Ølen barneskule. Dette for å hindra at føresette nyttar busslomma til å setja av born som skal til skulen. Det skapar problem for bussen som skal inn til busstoppen. Høyringsbrev er sendt til Sør-Vest politidistrikt og Vindafjord kommune for uttale.