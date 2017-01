Nedslåande resultat

6. januar 2017 kl. 10:03





Det florerte med feil og manglar då Statens vegvesen sjekka tunge køyretøy som passerte Vats på E134. — Eit nedslåande resultat som gjer at det er behov for fleire kontrollar, er dommen frå Statens vegvesen. I løpet av dryge sju timar torsdag ettermiddag og kveld, blei 22 køyretøy kontrollerte ved Eikelandsmyrane. Resultatet var skriftleg manglar til sjåførane av åtte køyretøy. Tre av køyretøya fekk bruksforbud og måtte utbetra manglar før dei kunne køyra vidare. Tre blei anmeldt for blant anna brot på køyre- og kviletida, medan ein fjerde mangla yrkessjåførdokument.