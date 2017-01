Summetonen attende

6. januar 2017 kl. 12:46





Etne kommune melder fredag ettermiddag at telefonsentralen er i orden igjen. Tidlegare på dagen hadde kommunen varsla på sine nettsider at sentralen var mellombels ute av drift. Det gjekk blant anna ut over dei som skulle ha kontakt med lege og helsestasjon. Men nå er summetonen igjen attende.