Vann NM i volleyball

15. januar 2017 av Irene Mæland Haraldsen





Ingrid Lunde (25) frå Ølensvåg kan smykka seg med tittelen norgesmeister etter at Oslo Volley slo Randaberg VBK under norgesmeisterskapet i volleyball i Oslo på laurdag. Lunde vart også kåra til den beste spelaren under turneringa. — Det var heilt konge å vinna og å slå Randaberg med 3-0. Og å bli kåra til den mest verdifulle spelaren gjorde det ekstra kjekt, seier Lunde nøgd etter at meisterskapet er over.