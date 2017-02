Fleire smell i Vikedal

15. februar 2017 kl. 14:53





Onsdag ettermiddag reiste ein patrulje frå Etne og Vindafjord lensmannskontor til Vikedal for å undersøke fleire meldingar om smell i bygda sei siste dagane. Tidlegare på dagen var det meldt om at det var observert ungdommar i samband med ein ny smell, og politiet ville leite etter dei. — Om nokon veit noko om smella ønskjer me kontakt med dei, slik at men kan få ein slutt på dette, seier lensmann Ingvar Gjærde ved Etne og Vindafjord lensmannskontor.