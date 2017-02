Leik med fyrverkeri gav politiaksjon

8. februar 2017 kl. 20:02 av av Arne Frøkedal





— Eit uhell etter leik med fyrverkeri. Tilfeldigheiter har gjort at det begynte å brenna i vegetasjonen, opplyser politiet seint onsdag kveld.

Politiet valte tidlegare på kvelden å senda tre patruljar til Etne etter melding om ein mindre grasbrann like ved ein bustad i Sillavegen, ikkje langt frå sentrum. Brannen blei tatt under kontroll av bebuarane sjølv etter kort tid. Det brann også i ein busk/tre ikkje langt frå huset.

Politiet hadde fått opplysingar om at eit par personar blei sett springande frå staden der det bur asylsøkjarar. Dette var bakgrunnen for ein mistanke om at brannen kunne vera påsett og at ein større politiaksjon blei sett i gang.

Operasjonsleiar Håkon Tornes ved Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund opplyste til Grannar i 21-tida at dei framleis hadde tre patruljar i området, og at politifolka banka på dører og snakka med folk i nabolaget for å få opplysningar om saka. Det blei gjort funn av fyrverkeri i tilknyting til grasbrannen.

— Det er ting som tyder på at det er nokre unge gutar som står bak og at det mest sannsynleg dreier seg om gutestrekar, sa Tornes.

Etter kvart meldte politiet at dei hadde fått kontakt med dei aktuelle gutane. Dette resulterte i at politiet ikkje lenger trur grasbrannen bevisst var påsett og at det dreier seg om eit uhell ved leik med fyrverkeri.