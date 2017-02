To mista lappen

9. februar 2017 kl. 08:13





UP gjennomførte seint onsdag kveld ein fartskontroll på E134 ved Knapphus. Fem fartssyndarar blei tatt i løpet av den to timar lange kontrollen. To av desse køyrde så fort i 60-sona at dei mista førarkortet, medan tre slapp unna med forenkla førelegg. Høgast fart var 99 km/t.