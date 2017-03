Køyrde ned skilt og gjerde

19. mars 2017 kl. 11:18





Politiet fekk like over midtnatt natt til sundag melding om ei utforkøyring på vegen mot Toraneset i Skjold. Ein bil hadde køyrt ned eit trafikkskilt og inn i eit gjerde. Førar blei sendt til legesjekk og er anmeldt av politiet for køyring i ruspåverka tilstand, opplyser operasjonsleiar Norunn Byrknes ved Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund.