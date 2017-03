Brann i kyllingklekkeri

Like før klokka sju sundag morgon fekk politiet melding om at eit kyllingklekkeri i Sandeid sto i full fyr.

5. mars 2017 kl. 07:27 av av Torstein Nymoen





Klokka 07.24 opplyste operasjonsleiar Jarle Utne-Reitan ved Sør-Vest politidistrikt i Haugesund at det ikkje er kommet meldingar om personskade i samband med denne brannen.

Fekk hjelp av vinden

Brannen fann stad i Lærdal, om lag 100 meter nord for Sandeid fengsel.

Det var vind på staden, men ifølgje fagleiar Eivind Hetland i Etne og Vindafjord brannvesen var vinden til hjelp, då den kom frå ei gunstig retning. Dermed fekk dei nokså enkelt kontroll over brannen som vart stansa ved hjelp av eit brannskille i bygninga.

Det var 5.600 kyllingar i bygningen. Dei har overlevd sjølve brannen, men ved 08.45-tida får Grannar opplyst på staden at bygningen har fått så store skader at kyllingane vil bli avliva.

Det har vore kyllingdrift på staden sidan 2005. Det var ikkje for for spreiing til andre bygningar i området.

Årsaka til brannen er ikkje kjend,

Travelt for brannmannskapa

Brannen var den andre på få timar i Vindafjord natt til sundag. Totalt hadde brannvesenet ute om lag 20 personar, dei same på begge brannane.

— Det gikk to og ein halv time frå me var ferdige på bustadbrannen i Vats til alarmen gjekk på ny. Det høyrer sjeldanheitene til at me har det så travelt på ei natt, seier fagleiar Eivind Hetland til Grannar.