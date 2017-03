Ungjenter med alkohol

11. mars 2017 kl. 10:17





To unge jenter på 14 år på veg til fest blei stoppa av politiet med alkohol i ryggsekken natt til laurdag. Jentene i Vindafjord innrømte å ha drukke alkohol, men i så små mengder at det ikkje var synleg. Det enda med at jentene blei køyrt heim til sine føresette, melder Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund.