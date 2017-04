38 fartsbøter

7. april 2017 kl. 19:41





At UP var ute på vegen i forkant av påskeveka, burde ikkje overraska nokon. Likevel blei det storeslem på E134 i Åkrafjorden fredag då trafikken austover blei kontrollert for fart. Heile 38 forenkla førelegg blei skrive ut i løpet av nokre timar. Éin sjåfør blei også anmeldt fordi han hadde for mange prikkar i førarkort. Høgaste fart blei målt til 115 km/t i 80-sona, melder Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund.