Landstraum til nyferje

26. april 2017 kl. 13:10 av av Torstein Nymoen





Reiarlaget Boreal Sjø AS og Hordaland fylkeskommune underteikna onsdag kontrakten om ferjedrift på sambanda Skånevik-Matre-Utåker, Utne-Kinsarvik og Kvanndal-Utne.

Sambanda skal driftast elektrisk med ein del straum frå land. Det gir ei vesentleg betring for miljøet, med 92 prosent reduksjon av CO2-utslepp, og 74 prosent reduksjon av det totale energiforbruket, heiter det i ei pressemelding frå Boreal sjø.

Om det blir full-eletrisk ferje på Skånevik-sambandet er ikkje avklart, men el-andelen blir høg, opplyser reiarlaget til Grannar.

Kontraktsperioden er ni år med eitt års opsjon.

— Eg vil gje honnør til Hordaland Fylkeskommune og Skyss for å gå føre og leggje til rette for eit grønt skifte, og eg trur fleire oppdragsgjevarar kjem til å følgje etter, seier styreleiar Kjetil Førsvoll i Boreal Sjø AS.