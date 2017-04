Fire fekk bot

17. april 2017 kl. 20:57





Politiet kontrollerte trafikken vestover på E134 om ettermiddagen andre påskedag, og var spesielt på utkikk etter tryggleik i bil og bak rattet. Kontrollen som var lagt til Etne, resulterte i fire forenkla førelegg; to for ulovleg mobilbruk og to for manglande bilbelte, melder Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund.