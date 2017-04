Fokus på påskeutfarten

7. april 2017 kl. 16:25





Satens vegvesen kontrollerte fredag påskeutfarten på E134 ved Eikelandsmyrane i Vats. Fokus var på beltebruk, teknisk stand og lastsikring. — Det var mykje fin køyring og blide sjåførar og passasjerar i dei 69 køyretøya som blei stoppa, melder kontrollansvarleg Roy Terje Moen. 1.377 passerte kjøretøy blei registrerte på automatisk skiltavlesing. Av desse fekk seks krav om avregistrering. Éin blei avskilta som følgje av ikkje godkjent periodisk køyretøykontroll og ein annen på grunn av manglande omregistrering. Dei resterande fire fekk ordna opp i forholdet før vidare køyring. Ein siste førar fekk bruksforbod for å ha for tung tilhengar i forhold til det bilen var godkjent for.