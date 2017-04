Møte om velferdsteknologi

Hans Ekornholmen er konsulent i Pensjonistforbundet og han kjem til Kyrkjetunet i Ølen og på Skjold Pensjonistforeining sitt møte på Nageltunet, onsdag 5. april og skal ha føredrag om velferdsteknologi.

Tittel på foredraget er: «Er det trygt å bli gammel i ditt eget hjem?»

Velferdsteknologi handlar om ei rekke teknologiske hjelpemidlar som kan skapa trygghet for den enkelte, og bidrar til at eldre kan bu lengre i sin eigen heim.

Eksemplar på slike teknologiske hjelpemidlar er tryggheitsalarmar, dørsensorar, elektroniske dørlåsar, bevegelsessensorar, GPS, fallsensorar, komfyrvakt, varsling av tjuveri og brann og dørkamera.

Myndighetene har bestemt at alle kommunar skal ha tatt i bruk velferdsteknologi innan 2020. Men foreløpig er det svært få kommunar som har innført velferdsteknologi som ein del av tilbodet. Difor har Pensjonistforbundet sett i gang ein kampanje over heile landet, for å informera eldre om kva som blir tilbydd og kva kommunen bør innføra. Det er eldre som er brukarar, og difor må eldre involverast i kommunen si satsing og innføring av teknologi. Brukarmedverknad er heilt sentralt for at kommunane skal lykkast med å innføra velferdsteknologien.

Ekornholm oppfordrar difor eldre til å komma på føredragsmøtet i Ølen eller Skjold onsdag 5. april.