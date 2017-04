Sovna bak rattet

2. april 2017 kl. 11:39





Klokka 02.13 natt til søndag kom ein politipatrulje over ein bil som sto parkert midt i vegen med motoren i gang i Etne. Bilføraren i 30-åra hadde sovna bak rattet og var overstadig rusa. Han er mistenkt for å ha køyrt i alkoholpåverka tilstand, og nødvendige prøvar er tatt. Føraren kunne heller ikkje visa fram gyldig førarkort. For 30-åringen vil dette få etterspel, melder politiet.