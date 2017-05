Endring for Ølen

15. mai 2017 kl. 09:30





I dagens Grannar er årets 17.mai-program annonsert, og i annonsa for Ølen står det mellom anna at Terje Halleland skal vera hovudtalar. No er kome melding om at Terje Halleland ikkje skal vera hovudtalar likevel. Dermed er det Merete Vårvik Matre som tar på seg oppdraget i staden for.