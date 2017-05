Kristoffer Grønstad var rett og slett for rask for forsvaret til Åkra 2. Foto: Magne Skålnes

Kaptein Grønstad viste veg

15. mai 2017 kl. 22:10





Etne tok i mot Åkra 2 til seriekamp på Etne Stadion mandag kveld. Spelarane på heimelaget var heiltende og pressa høgt, og fekk utteljing for dette. Det stod 4-2 til pause, og heile 7-3 til slutt. Målskorarar for Etne var Kristoffer Grønstad(4), Thomas Lien(2) og Vebjørn Lye. To raske sigerar har ført Etne opp på 10. plass på tabellen, poenget føre Vats94/Skjoldar og Ølen.

Les meir om kampen i torsdagens avis.