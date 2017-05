Ny konservator

Helge Pedersen har nyleg byrja i stillinga som konservator ved Sunnhordland museum. Han ser fram til å både forvalta og fordjupa seg i den rike sunnhordlandshistoria, melder Håvard Tvedte, direktør i Sunnhordland Museum. Pedersen er utdanna historikar ved Universitetet i Oslo, og starta i stillinga som museet sin konservator i april. Dei siste åra har Pedersen jobba med opplæringstiltak for innvandrarar og flyktningar i Bømlo kommune, og før det har han mellom anna arbeidd ved forsvarsmuseet i Oslo, vore omvisar på Akershus festning og jobb på forskingsprosjektet knytt til hundreårsjubileet for unionsoppløysinga i 2005. Pedersen har no det faglege ansvaret for samlinga ved museet, og har heile sunnhordlandsregionen som sitt arbeidsområde. Han vil jobba med inntak, registrering, forvaltning og formidling.