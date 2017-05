Politiet tok mopedar

Politiet var laurdag i Etne for å sjekka ut mopedar og crossarar som var parkert ved ABC-studio i Etne. Operasjonsleiar Tore Frøyland Jensen fortel at tre av mopedane ikkje var registrerte, og dermed blei NAF kontakta for å ta dei med. Fleire ungdommar var tilstades då politiet dukka opp, men ingen av ungdommane ville vedkjenna seg mopedane. — Dette er nok ei sak som blir vidare etterforska av lensmannskontoret i Vindafjord, seier Frøyland Jensen.