Stor skogbrannfare

6. mai 2017 kl. 10:56





Kvart år er uforsiktig bruk av grill og eld årsak til både grasbrann, skogbrann og husbrann. Dei fleste brannane kunne vore unngått, meiner forsikringsbransjen.

Med strålende vêr i Sør-Noreg er det duka for bålbrenning og grilling landet rundt. Samtidig melder Meteorologisk institutt om stor gras- og lyngbrannfare, spesielt Østafjells og i Rogaland og Hordaland. Dei siste dagars vind, sol, og temperaturforhold har tørka opp vegetasjon på bakken og ført til stor fare for gras- og lyngbrann. Dette gjeld særleg i ytre strøk, og fram til det kjem nedbør av betyding. Vegetasjon kan lett ta fyr og store område kan bli råka, heter det i varselet.

— Denne veka har me registrert ei rekkje grasbrannar frå Nordland og sørover. Det er all grunn til å vera forsiktig med eld og grill når det er så tørt som no, seier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

Eld i nærleik av skog

Forsikringsselskapet minnar om at det er generelt forbod mot å gjera opp eld nærleiken av skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Frende ser ofte at uvettig grilling og uforsvarleg handtering av grill og oske etter bruk er årsak til brann. Grilling for tett på husvegg og grilloske i søppelspannet er blant andre brannårsaker forsikringsselskapet har registrert. Bruk rikeleg vatn til å sløkke når ein brenn bål, og bålet skal ikkje vera større enn at ein har kontroll på det, og kan sløkke ved behov. Grillar du, må du huske å halde grillen under oppsyn så lenge den er varm.

— Bruk nok vatn når du skal sløkke, for vatn vil fordampa og sjølv glør inni småvått brensel kan tenne på nytt om ein ikkje sløkker nok, seier Tofterå Slettemoen.