Fekk ny tillit

30. mai 2017 kl. 13:45 av av Torstein Nymoen





Landslagssuttaket Rune Almenning Jarstein Keeper Hertha Berlin Ørjan Håskjold Nyland Keeper FC Ingolstadt 04 Mathias Lønne Dyngeland Keeper Sogndal IL Omar Elabdellaoui Forsvar Hull City Haitam Aleesami Forsvar US Palermo Even Hovland Forsvar FC Nürnberg Tore Reginiussen Forsvar Rosenborg BK Birger Solberg Meling Forsvar Rosenborg BK Håvard Nordtveit Midtbane West Ham United Jonas Svensson Forsvar AZ Alkmaar Gustav Valsvik Forsvar Eintracht Braunschweig Sander Gard Bolin Berge Midtbane KRC Genk Jo Inge Berget Midtbane Malmø FF Mats Møller Dæhli Midtbane FC St Pauli Mohamed Amine Elyounoussi Midtbane FC Basel 1893 Markus Henriksen Midtbane Hull City Stefan Marius Johansen Midtbane Fulham FC Martin Linnes Midtbane Galatasaray AS Ole Kristian Selnæs Midtbane AS Saint Etienne Anders Trondsen Midtbane Sarpsborg 08 Fotballforening Tarik Elyounoussi Spiss Olympiacos FC Bjørn Maars Johnsen Angrep Hearts FC Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo Angrep Stabæk Fotball Alexander Toft Søderlund Spiss AS Saint Etienne

Noreg møter Tsjekkia heime på Ullevaal stadion 10. juni. Tre dager seinare er det privatkamp mot Sverige. Uttaket gjeld begge kampane.

Noreg ligg nest sist i gruppe C i etter at fem av ti kamper i VM-kvaliken er spelt. Fasiten så langt er fire tap og ein siger. Dei tre poenga kom mot San Marino 10. oktober i fjor. Tyskland leier gruppa med 15 poeng, foran Nord-Irland som har 10 poeng.

Under pressekonferansen ga Lägerback uttrykk for at kontinuitet er viktig, men at han også vil nytte desse to kampane til å teste spelarar.