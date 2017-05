To bøter i Etne

4. mai 2017 kl. 11:31





I løpet av ein halvtime torsdag føremiddag blei det skrive ut to bøter under ein kontroll på E134 i Etne. Éin sjåfør fekk gebyr for manglande bruk av bilbelte, medan det andre gebyret var for ulovleg mobilbruk, opplyser Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund.