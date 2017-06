Det oppstod køar og ein farleg situasjon for trafikken då denne traileren køyrde seg fast på E134 aust for Etne. Foto: Privat

Trailer i grøfta

Trafikale problem aust for Etne.

12. juni 2017 kl. 16:43





Ein stor trailer på veg austover på E134 køyrde seg fast på Grindheim, nokre kilometer aust for Etne måndag ettermiddag. Ein bilist på staden melder om at vogntoget står utsett til og skaper problem for andre bilistar som skal forbi staden. Det er ikkje meldt om personskade etter hendinga.