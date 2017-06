Bilete 49 av 55 - Ut på tur åleine, ein tidleg mai-morgon. Ein rastebenk med flott utsikt over Ølensvåg, på veg opp mot Ormåsen. Foto: Silja Grønnestad-Lunde

Bilete 48 av 55 - Ølen sett frå Kåtanuten i Ølensvåg. Her er både liten og stor på tur, i eit nydelig maivêr. Foto: Silja Grønnestad-Lunde

Bilete 47 av 55 - Utsikt og solnedgang over Sandeid, ein nydeleg kveld i april. Bilder er tatt frå Benken, som er stoppestad på veg opp til Lysenuten. Foto: Silja Grønnestad-Lunde

Bilete 45 av 55 - På toppen av Langfoss med utsikt over inste del av Åkrafjorden og dalen nord for Mosnes. Fotof: Siren Grindheim

Bilete 43 av 55 - Flott utsikt utover Åkrafjorden. Frå tur via Skredkollen frå Blomstølen til Kyrping. Foto: Siren Grindheim

Bilete 34 av 55 - Frå Ramnafjell i Sandeid 431 moh. Ein flott tur som passar for alle. Foto: Vibeke Selvaag Løhaugen

Bilete 33 av 55 - Imsland. Seks gode venninner feira 17. mai i lag for fyrste gong. Foto: Anita Øvregård

Bilete 16 av 55 - Flotte fargar over Etnefjorden. Foto: Kristin Golf

Bilete 13 av 55 - Frå Kjellesviknuten er det god utsikt. Her mot Romsa og nordover. Foto: Kristin Golf

Bilete 3 av 55 - Den over 100 år gamle Ørevikvegen i Imsland byr på ein tur som passar alle. Foto: Thea Gullhaug

Vann med sjarmør i graset

Vann med sjarmør i graset





Av dei mange gode bilda som kom inn til vår fotokonkurranse til Sommarmagasinet 2017, er blinkskotet frå Øygarden i Vikedalsdalen kåra til vinnar. Me bad om bilde som framheva den flotte naturen og motiv som gav inspirasjon til å koma seg ut på tur i distriktet.

Responsen har vore overveldande, og bidraga viser at svært mange likar å ta toppturar med god utsikt. Bildet til 22-åringen skilde seg ut med sin komposisjon, gode lys og ein uttrykksfull fylgjesvenn.

— Er det sant – nå blei eg glad, jubla Linda Østerhus Hauge då ho fekk gladmeldinga frå lokalavisa si.

Vernepleiestudenten frå Vikedal som er busett i Sandeid, er ofte ute på tur, spesielt i fjellet i heimlege strøk. Ho er godt i gang med å fullføra alle måla i «Ut på tur» i regi av Vindafjord kommune, og med i bagasjen er alltid kameraet, det vil seia mobiltelefonen.

— Det er alltid kjekt å ta bilde frå turane, og det spørst om eg ikkje etter dette må skaffa meg eit spegelreflektor-kamera, seier den glade vinnaren.

Takk

Grannar vil retta ein stor takk til alle som deltok i konkurransen. Me set stor pris på at lesarane bidrar til produktet vårt og får fram kor mykje flott distriktet vårt har å by på.

Vinnaren får ein mini iPad i premie, og i tillegg trekkjer me ut tre andre bidragsytarar som kvar får fem Flax-lodd i posten.

Ha ein god tursommar, og bli gjerne inspirert av lesarbilda til å finna ein nytt og spennande mål!

I vedlagte fotoalbumet kan då sjå ei rekkje flotte bilde som lesarane har sendt inn til årets sommarmagasin.

Arne Frøkedal

redaktør