Fyllekøyrte på moped

27. august 2017 kl. 13:10





Natt til søndag blei ein mann i 20-åra pågripen for fyllekøyring med moped i Etne, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var observante publikumarar som kom over den sikta langs vegen og melde frå til politiet. Mannen blir meld for forhalda.