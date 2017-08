Kjærkomne poeng

Vats94/Skjoldar tok imot Stegaberg til kamp på Hatteland Stadion. Fine rammer rundt kampen, med høgtideleg innmarsj for laga.

Bortelaget starta kampen best og ballen small i tverrliggaren etter få minuttar. Heimelaget var nesten ikkje på besøk i Stegaberg sin 16-meter i heile, omgangen, så det var flatterande for Vats94/Skjoldar at dei kunne gå til pause med ei 1-0 leiing. Eit framspel frå Trygve Meland, vart feilvurdert av Stegaberg-keeperen, og ballen dabba over han og i mål etter 24. minutt. Stegaberg hadde nokre moglegheiter gjennom omgangen, men ballen ville ikkje inn.

Den andre omgangen starta noko friskare, og Vats94/Skjoldar var spelemessig meir med på notane. Kristian Langeland fekk ein gedigen sjanse til å doble leiinga tidleg i omgangen, men fekk dårleg treff. Det bølga fram og tilbake, og Stegaberg jaga utlikninga. Men det skulle bli heimelaget som auka leiinga etter 74. minuttar. Eit frispark frå Einar Myhre vart kjempa i mål av Remi Torgersen i kamp med ein forsvarar. Dette sikra sigeren, og tre viktige poeng for Vats94/Skjoldar i kampen for å halde nedrykksstriden på avstand. Laget har tre lag bak seg, og ligg på ein 11. plass på tabellen.

