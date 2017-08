Mista lappen

Sør-Vest politidistrikt melder om ein bilførar i 50-åra som søndag fekk førarkortet sitt beslaglagt. Personen blei stoppa i Vindafjord for promillekontroll, og bles til over lovleg verdig. Politiet melder om at nødvendige prøvar blei tatt, og at mannen blir meldt for forhalda.