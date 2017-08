Håvard Nordtveit er klar for meir innsats for Noreg. ARKIVFOTO

Nordtveit i troppen

22. august 2017 kl. 12:53 av av Arne Frøkedal





— Det kjennest ut som me har ei ganske bra stamme nå. Eg trur det er veldig viktig å jobba fram det. Det er fortsatt jamt mellom ein del spelarar. Så har me ein faktor med at nokre har lite speletid, men eg synest det ser bra ut. Det er ein ung tropp, så det ser bra ut for framtida, seier landslagssjef Lars Lagerbäck til fotball.no.

Her er Norges tropp:

Målmenn:

Sten Grytebust – Odense

André Hansen – Rosenborg

Rune Almenning Jarstein – Hertha Berlin

Forsvar:

Haitam Aleesami – Palermo

Omar Elabdellaoui – Olympiacos

Birger Meling – Rosenborg

Håvard Nordtveit – Hoffenheim

Tore Reginiussen – Rosenborg

Jonas Svensson – AZ Alkmaar

Jørgen Skjelvik – Rosenborg

Gustav Valsvik – Braunschweig

Midtbane:

Sander Berge – Genk

Jo Inge Berget – Malmö FF

Mats Møller Dæhli – St.Pauli

Mohamed Elyounoussi – Basel

Stefan Johansen – Fulham

Anders Konradsen – Rosenborg

Martin Linnes – Galatasaray

Ole Kristian Selnæs – St. Etienne

Anders Trondsen – Rosenborg

Spissar:

Tarik Elyounoussi – Olympiacos

Bjørn Maars Johnsen – Den Haag

Joshua King – Bournemouth

Alexander Sørloth – Midtjylland