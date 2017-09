Etne ned på jorda att

4. september 2017 kl. 22:08





Etne har gjort det bra i den lokale 5. divisjonen i det siste, men vart eit nummer for små mot heimesterke Åkra 2 måndag kveld. Det stod 3-0 til pause, etter ein omgang der Etne spelte i motvind. Etne hadde óg nokre sjansar i omgangen, men klarte ikkje å skåre.

To tidlege mål imot i andre omgang gjorde vondt til verre for Etne. Men den notoriske måltjuven Kristoffer Grønstad sette inn to reduseringar i sluttminutta, noko som pynta på resultatet. Med dette resultatet tar Åkra 2 seg forbi Etne på tabellen, og tar tredjeplassen.

Med ni kampar igjen av sesongen ligg Etne fem poeng foran Ølen, og tretten poeng foran Vats 94/Skjoldar dersom ein ser på den lokale tabellen.

Etne har sjansen til å reise kjerringa allereide fredag. Då tar dei imot Sauda til heimekamp i Etne.