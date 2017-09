Kjøper seg opp i SKL

Haugaland Kraft AS vil kontrollere over 50 prosent.

21. september 2017 kl. 11:27





Haugaland Kraft AS og Finnås Kraftlag SA har inngått ein intensjonsavtale om å konvertera Finnås Kraftlag sin eigarpost på 10,14 % i Sunnhordland Kraftlag (SKL) til aksjepost i Haugaland Kraft. Dette skjer ved at kraftlaget på Bømlo overfører sine aksjar i SKL til Haugaland Kraft mot aksjar som vederlag. Haugaland Kraft eig frå før 40,92 prosent i SKL og vil med dette passera 50 prosent. BKK, nest største eigar kontrollerer 33,77 prosent. SKL kom i fjor ut med 252 millionar i resultat før skatt av ei omsetning på 708 millionar. Avtalen trer i kraft frå nyttår med atterhald om godkjenning frå styre og eigarar i begge selskap, går det fram av ei pressemelding frå dei to kraftselskapa.