Null poeng til Etne

21. september 2017 kl. 14:06





18 kommunar får toppkarakter med 9 poeng frå Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminne. Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommunar ut frå tal frå kommunane si rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå). Spørsmåla Riksantikvaren har brukt frå KOSTRA handlar om pengeløyve til kulturminne eller kulturmiljø, kulturminnefagleg kompetanse, oversikt over verneverdige kulturminne, forankring i planar og fastsett i juridisk bindande kommunedelplan og auke i talet på dekar som er regulert til vern av kulturminne. Til saman kan dette altså gi 9 poeng. Her kjem Vindafjord betre ut enn Etne, og hamnar i ei gruppe med 30 kommunar som får 8 poeng av 9 moglege. Etne deler jumboplassen med 129 andre kommunar og får 0 poeng frå Riksantikvaren.