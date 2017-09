Seks fekk bøter

12. september 2017 kl. 20:00





Seks førelegg blei gitt ut då politiet heldt ein trafikkontroll i Ølen tidleg tysdag ettermiddag. Fire av bøtene var for bruk av mobilteleton, dei to andre for brot på fartsgrensa, melder Sør-Vekst politidistrikt avd. Haugesund. Høgaste fart var 69 km/t i 60 sone.