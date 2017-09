Syklist til legevakt

15. september 2017 kl. 14:16





Klokka 09.17 fredag fekk politiet melding om at ein bilist og ein syklist hadde støytt saman like ved forretninga til Ølen møbel. — Syklisten var køyrd til legevakt for sjekk. Vedkommande skal ha fått mindre skadar, seier lensmann Ingvar Gjærde ved Etne og Vindafjord lensmannskontor.