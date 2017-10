Ein kostbar drosjetur

8. oktober 2017 kl. 17:06





Ein drosjetur utanom det vanlege vil bli dyrare enn normalt for ein mann i midten av 20-åra som tok drosje i Etne natt til søndag. — Han forsøkte å opne ei skyvedør i drosja medan den var i fart. Då han fekk beskjed om å slutte med dette, brukte han endå meir makt på døra slik at ei rute vart knust og døra kilte seg fast, opplyser operasjonsleiar Jarle Utne-Reitan i Sørvest politidistrikt i Haugesund. Skadeverket vil bli meldt til politiet av drosjeeigaren, og det kan bli kostbart for passasjeren, opplyser operasjonssentralen. Politiet fekk melding om episoden klokka 01.06 natt til søndag.