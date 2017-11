Kristin Hafstad Stokka overtar leiaransvaret for Rootsfestivalen i Vikedal. Foto: Privat

25-åring blir rootssjef

Vatsjenta Kristin Hafstad Stokka (25) overtar som festivalsjef for Rootsen i Vikedal etter eit år i solid pluss.

24. november 2017 kl. 16:45 av av Arne Frøkedal





Vikedal Roots Music Festival feirar 20 år i 2018 og markerer det med å annonsera skotske Waterboys som headliner fredag kveld, eit band som gjorde stor suksess i Vikedal i 2001.

Samstundes opplyser arrangøren at det er skifte i leiinga. Kristin Hafstad Stokka avløyser Jarle Nes som festivalsjef.

Trass sin unge alder er den nye sjefen inga novise i Roots-samanheng. Alt som 17-åring starta den svært musikkinteresserte jenta som artistvert backstages, og dei siste år har ho vore sentral i arbeidet med PR og val av artistar.

Festivalen har lagt nokre økonomisk tøffe år bak seg, men går inn i eit nytt år med optimisme overskot etter eit bra resultat i årets arrangment.

— Jarle Nes og Bjørn Morten Stokka går begge ut av styret i år, og har lang fartstid i rootsen. Dei er to av dei som er årsaka til at me framleis kan driva festivalen vidare, og nå har dei verkeleg fortent ein pust i bakken, seier Kristin Hafstad Stokka.

