Ingvar Gjærde opplyser at søket etter sakna Christian Kvamme held fram. Foto: Grethe Hopland Ravn

Søk frå lufta

Over 30 leitar etter sakna Christian Kvamme (28).

3. november 2017 kl. 14:48





Leiteaksjonen etter sakna Christian Kvamme (28) held fram og fredag har rundt 30 personar frå Røde Kors, Norske redningshunder og politiet leita, melder lensmann i Vindafjord, Ingvar Gjærde. Han kan også opplysa at det har vore flysøk frå ein flyklubb på Stord og det har vore søkt med dronar.

— Me leitar framleis og kjem til å gjera det så lenge det er lyst. Om dagen i dag blir resultatlaus vil me fortsetja med same styrke i morgon, laurdag, seier Gjærde.