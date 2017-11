Målt til 90 km/t i Vats

13. november 2017 kl. 07:53





UP tok beslag i førarkortet til ein sjåfør i midten av 20-åra etter å ha målt farten hans til 90 km/t i 60-sona på Knapphus. Det er oppretta sak, melder Sør-Vest politidistrikt like over midtnatt natt til måndag.