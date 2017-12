Leverer til første Rogfast-tunnel

14. desember 2017 kl. 14:12 av av Arne Frøkedal





I løpet av 2018 skal NCC ha med seg Ølen Betong på utbygginga av det første prosjektet på gigantprosjektet Rogfast. Bedrifta med hovudanlegg i Ølensvåg skal levera 14.000 kubikk sprøytebetong til fjellsikring langs strekninga.

Stian Berge som er divisjonsleiar for ferdigbetong i Vindafjord-bedrifta, er svært glad for kontrakten og seier den betyr mykje avdelinga på Gismarvik som skal stå for produksjonen

— Det er veldig stort å få bli med på første spretten av Rogfast. Etter mange år med omfattande leveransar til fleire store samferdselsprosjekt i heile landet, har me opparbeida oss mykje erfaring som me ser fram til å ta med oss til Rogfast. NCC sitt oppdrag er det første av mange prosjekt som kjem i forbindelse med tunnelane, og Ølen Betong ser frem til å visa kva me er gode for her, seier Stian Berge til bedrifta si nettside.

Avtalen mellom Ølen Betong og NCC blei inngått 13. desember. Leveransane starter i midten av februar neste år og skal vera ferdige til juleferien om eitt år.

Det var i oktober at NCC blei tildelt kontrakt på bygginga av E13 sidetunnel Arsvågen. Dette er den første tunnelkontrakten på E39 Rogfast, og omfattar prosjektering og driving av ein to kilometer lang sidetunnel frå Arsvågen i Bokn kommune.

Sidetunnelen er i to løp, og skal brukast til massetransport under bygginga av hovudløpa til Rogfast. Seinare skal den fungera som ein ventilasjonstunnel når Rogfast opnar. Byggestart er sett til januar 2018 og prosjektet skal etter planen vera ferdigstilt innan 15. mars 2019.