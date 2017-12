Tok første spadetak

Seksjonsleiar Ann Mari Sandvin Hardeland i Statens vegvesenet tok det første spadetaket på gang- og sykkelstien saman med vindafjordordførar Ole Johan Vierdal. Bak til venstre formann Kjetil Berge hos entrepernør Risa AS, prosjektleiar Asbjørn Opedal i Statens vegvesen, kontrollingeniør Bjørn Brekke i same etat, og anleggsleiar Alf Sætre hos Risa AS. Foto: Jon Edvardsen