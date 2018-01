Kontroll ved barnehage

26. januar 2018 kl. 10:15





Politiet gjenomførte ein trafikkontroll ved Enge barnehage i Etne fredag morgon for å sjekka at barna var sikra i bilen. 17 bilar blei kontrollerte og det viste seg at alle var sikra på rett måte, melder Sør-Vest politidistrikt.