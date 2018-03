Bil køyrte i mur

31. mars 2018 kl. 23:22





Sør-Vest Politidistrikt melder laurdag ettermiddag at ein bil har kjørt i ein mur på fylkesveg 514 mellom Sandeid og Ølen. Ein person er køyrt til sjukehus, men skadeomfanget er ukjent. I følgje Haugesunds Avis var dei to andre tilsynelatande uskadde, ei mor og eit barn, dei blei likevel sendt til Haugesund sjukehus for sjekk.