Er isen trygg?

4. mars 2018 av Grethe Hopland Ravn





Søndag kunne ein på eit tidspunkt telja nærare 50 personar på isen på Etnefjorden, og fleire fekk seg ei overrasking då dei blei informert om at ingen har sjekka om isen er trygg. På Twitter går politiet i Sør-Vest politidistrikt ut med informasjon om at alle må sjekka kommunen dei bur i sine heimesider for informasjon, men i Etne og Vindafjord er det ingen informasjon å finna på akkurat dette

Eige ansvar

Operasjonsleiar ved 110-sentralen kan opplysa at ingen i kommunane eller i brann- og redningstenesta her i distriktet har sjekka isen på fjordane og vatna, og lensmann i Vindafjord og Etne, Ingvar Gjærde, kan opplysa at politiet har ansvar for å sjekka i alle fall i Etne kommune. Med andre ord er det ingen som kan slå fast at isen i Etnefjorden er trygg.

Grannar har i løpet av både laurdag og søndag motteke meldingar frå fleire bekymra vitne, som kan melda om både vaksne, små barn, hundar – til og med barnevogner på isen i Etnefjorden.

Går ein ut på isen, må ein sjølv ha ansvar for å sjekka at isen er trygg.