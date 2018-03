Fann hytta rasert

27. mars 2018 kl. 14:10 av av Torstein Tysvær Nymoen





Det var eigar av ei eldre hytte ved Hodnafjell som møtte eit trist syn måndag. Uvedkommande hadde vore inne og rasert inventaret i hytta.

— Fjernsyn, radio og telefon var knust, i tillegg var dører ramponerte, fortel lensmann Ingvar Gjærde ved Etne og Vindafjord lensmansskontor.

Hytta ligg nord for E134 og like aust for kommunegrensa mellom Vindafjord og Tysvær. Ugjerninga har skjedd ein gong mellom 19. og 26. mars.

Politiet har førebels få spor å gå etter. Lensmannen ber om tips frå publikum som kan ha gjort observasjonar eller har andre opplysningar om saka. Politiet nås på telefon 02800.