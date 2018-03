Framleis inne i landslagsvarmen

13. mars 2018 kl. 13:43





Trass lite speletid i tyske Hoffenheim i vinter, er vatsbuen Håvard Nordtveit (27) med i landslagstroppen i fotball som landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte tysdag. Ny i troppen er Kristoffer Ajer, som har imponert for Celtic den siste tida. I tillegg er også Hannover-spelar Iver Fossum med for første gang i troppen under Lagerbäck. Laget møter Australia på Ullevål 23. mars, og tre dagar seinare Albania på bortebane, i privatlandskapmar.

Her er Noregs tropp:

Rune Almenning Jarstein – Hertha Berlin

Ørjan Nyland – Ingolstadt

Sten Grytebust – Odense

Tore Reginiussen – Rosenborg

Håvard Nordtveit – Hoffenheim

Kristoffer Ajer – Celtic

Sigurd Rosted – AA Gent

Jonas Svensson – AZ Alkmaar

Birger Meling – Rosenborg

Omar Elabdellaoui – Olympiacos

Martin Linnes – Galatasaray

Mohamed Elyounoussi – Basel

Martin Ødegaard – Heerenveen

Haitam Aleesami – Palermo

Mats Møller Dæhli – St. Pauli

Stefan Johansen – Fulham

Fredrik Midtsjø – AZ Alkmaar

Ole Selnæs – St. Etienne

Markus Henriksen – Hull

Iver Fossum – Hannover

Tarik Elyounoussi – AIK

Joshua King – Bournemouth

Alexander Sørloth – Crystal Palace

Bjørn Maars Johnsen – Den Haag

21