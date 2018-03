Prikka inn fartssyndar

Ein sjåfør måtte sjå førarkortet ryke under ein fartskontroll i 50-sona i Ølensvåg onsdag ettermiddag, som følgje av at han nådde grensa for talet på prikkar ein kan ha på førarkortet. Det vart skrive ut fem forenkla førelegg til andre sjåførar som hadde det for travelt. Høgaste fart som vart målt var 70 kilometer i timen. Ein sjåfør vart bøtelagt for å ha brukt handhalden mobiltelefon under køyring.