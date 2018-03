Supre forhold i fjellet

2. mars 2018 kl. 15:26 av av Arne Frøkedal





Sundag går den årvisse Etnefjellturen med Etne IL som arrangør. Det er 33. gongen rennet går av stabelen. Alt sundag morgon kan du spenna skia på beina og ta turen til Hjørnås i Etnefjellet. Her ligg fine skiløyper klare og ventar på store og små som vil delta på den tradisjonsrike Etnefjellturen.

Start og mål for turen er lagt til Hjørnås. Det er bilveg opp til Skarstøl, via Litledalen, og her er det kort avstand til Røde Kors-hytta som er start og mål for arrangementet. Det er mogeleg å delta på det 15 kilometer lange turrennet, eller ta seg ein tur i miniløypa. Det er venta kaldt og fint vintervêr i fjellet med mykje sol denne søndagen.

Også Haugesund Turisforening ventar innrykk av skifolk i helga. Fjellstova på Olalia er open frå fredag til sundag, og skiløypene er nypreparerte og av beste kvalitet.

— Det har vore mykje snakk om kuling dei siste dagane. Sjølv om det bles kuling i høgfjellet, kan det vera fint i lågareliggande fjelltrakter. Frå Olalia Fjellstove blir det meldt det om lite vind, overskya laurdag og delvis skya på søndag. Temperaturen ligg på ca. -4 grader midt på dagen, og det flotte forhold for ein skitur. Alle løyper blir køyrt opp på fredag, opplyser Audhild Sannes i Haugesund Turistforening.