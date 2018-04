142 km/t i Åkrafjortunnelen

24. april 2018 kl. 17:49





UP beslagla to førarkort under ein fartskontroll på E134 i Åkrafjorden tysdag ettermiddag. Dei sjåførane blei anmeldt etter å ha blitt målt til fart på høvesvis 140 og 142 km/t i Åkrafjordtunnelen der det er 80-sone. Tre andre sjåførar fekk fartsbot under kontrollen.