Åtte fekk bot

1. april 2018 kl. 18:32





Utrykningspolitiet gjennomførte fartskontroll/åtferdskontroll i Etne 1. påskedag eit par timar. Kontrollen blei gjennomført frå 15.30-17.30 og det resulterte i åtte forenkla førelegg for høg fart. Høgste farten blei målt til 99 km/t i 80-sona. I tillegg var det eitt forenkla førelegg for mobilbruk, melder operasjonsleiar ved Sør-Vest politidistrikt via Twitter.